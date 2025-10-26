Travaglio Nove | Le sanzioni di Trump a Putin? Danneggiano più noi La Russia sta per sfondare l’ultima difesa solo Zelensky può fermare tutto

“Le sanzioni americane a Putin, se mai ci saranno, serviranno a poco, perché l’Ucraina ha necessità che la Russia si fermi ora che sta cadendo l’ultima fortificazione che la Nato ha creato in Donetsk. Dietro quella linea non c’è più protezione per la Capitale. Per questo Zelensky ogni giorno implora di fermare Putin, ma l’unico che lo può fermare è proprio lui”. Così Marco Travaglio, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk sul Nove condotto da Luca Sommi. “Se avessimo dato retta a quello che c’è scritto nelle sanzioni – tra i 19 pacchetti varati dall’Unione europea, quelli che ha messo Biden, quelli che mette Trump eccetera – la Russia dovrebbe essere in default da tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Travaglio (Nove): “Le sanzioni di Trump a Putin? Danneggiano più noi. La Russia sta per sfondare l’ultima difesa, solo Zelensky può fermare tutto”

