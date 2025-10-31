Salerno Fratelli d' Italia incontra i pescatori di tonno | Il Governo Meloni li sostiene
Questa mattina, presso la Stazione Marittima a Salerno, il Sottosegretario al Mit Antonio Iannone, il deputato Imma Vietri ed alcuni rappresentanti del partito di Fratelli d'Italia hanno incontrato, insieme al Sottosegretario all'Agricoltura e Pesca Giacomo La Pietra, i pescatori di tonno con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Tribunale di Salerno ha condannato in primo grado a 20 anni di carcere i fratelli Gaetano e Raffaele Ciccarelli, autori dell'omicidio di due persone che, nel luglio dello scorso anno, partecipavano ad una raduno di bikers a #capacciopaestum - facebook.com Vai su Facebook
Fratelli d'Italia, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati del partito Fratelli d'Italia alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Segnala ilmattino.it
Elezioni regionali, Vietri: “Depositata lista di Fratelli d’Italia a Salerno. In bocca al lupo a tutti i candidati” - Gherardo Marenghi, abbiamo presentato ufficialmente, presso la Corte d’Appello di Salerno, la lista di ... Secondo cilentonotizie.it
Fratelli d’Italia presenta la squadra per le Regionali - (Francesca Romana Riello) Candidati, amministratori e simpatizzanti stretti nelle sale di via Roncisvalle, dove questa mattina Fratelli d’Italia ha presentato ... Lo riporta giornaleadige.it