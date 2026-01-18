Bonanni su Como-Milan | Maignan ha fatto 2-3 miracoli quando il portiere para …

Nel match tra Como e Milan, il portiere dei rossoneri Maignan si è distinto per alcune parate decisive. Dopo la vittoria del Milan, numerosi opinionisti hanno espresso le proprie valutazioni a TMW Radio. Tra questi, Massimo Bonanni ha commentato l’efficacia di Maignan, sottolineando come abbia compiuto due o tre interventi importanti, contribuendo al risultato finale. Un’analisi che mette in luce l’apporto fondamentale del portiere nel successo della squadra.

"Ero convinto che non perdesse ma non che potesse vincere". L'allenatore Massimo Bonanni parla così a TMW Radio della vittori del Milan sul campo del Como: "Se uno vede solo il risultato, dici grande Milan, poi però vedi un primo tempo in cui il Como gioca, crea tante occasioni, Maignan ha fatto 2-3 miracoli, e quando hai un portiere che ti fa tante parate e tu fai gol alla prima occasione, ecco che porti a casa il risultato". Bonanni continua: "Il Como non ha ancora quel fuoriclasse che ti può portare a casa il risultato, a parte Nico Paz. Per me il Milan non si giocherà lo Scudetto fino alla fine, ma 19 risultati utili di fila danno il senso di questa squadra". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Ecco le pagelle di Como-Milan, partita valida per la 16ª giornata di Serie A 2025-2026, pubblicate da Tuttosport. Il report analizza le prestazioni delle squadre, con particolare attenzione alle parate di Maignan e ai giudizi sulla prova dei rossoneri, offrendo un quadro chiaro e dettagliato dell'incontro conclusosi con il risultato di 1-3.

Rabiot versione bomber, Maignan para tutto: il Milan ribalta il Como e si riporta a -3 dall'Inter

Il Milan supera il Como 3-1 in trasferta, grazie alle reti di Nkunku e Rabiot, che firma una doppietta decisiva. La squadra di Pioli si riporta a tre punti dall’Inter, mantenendo viva la speranza di aggancio in classifica. La partita ha visto anche un’ottima prestazione di Maignan, che ha parato diversi tentativi dei padroni di casa. Risultato importante per il Milan, che continua la sua rincorsa in campionato.

