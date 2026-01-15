Rabiot versione bomber Maignan para tutto | il Milan ribalta il Como e si riporta a -3 dall' Inter

Il Milan supera il Como 3-1 in trasferta, grazie alle reti di Nkunku e Rabiot, che firma una doppietta decisiva. La squadra di Pioli si riporta a tre punti dall’Inter, mantenendo viva la speranza di aggancio in classifica. La partita ha visto anche un’ottima prestazione di Maignan, che ha parato diversi tentativi dei padroni di casa. Risultato importante per il Milan, che continua la sua rincorsa in campionato.

COMO (4-2-3-1): Butez 5.5; Van der Brempt 5.5, Kempf 6 (1' st Carlos 6), Ramón 5.5, Moreno 6 (31' st Sergi Roberto sv); Da Cunha 6.5 (15' st Caqueret 6), Perrone 5.5; Vojvoda 6 (21' st Kühn 6), Nico Paz 6.5, Baturina 5.5 (15' st Rodríguez 6.5); Douvikas 5.5. In panchina: Törnqvist, Vigorito, Dossena, Posch, Smolcic, Valle, Le Borgne, Cerri. Allenatore: Fabregas 5.5 MILAN (3-5-2): Maignan 7; Tomori 6, Gabbia 6.5, De Winter 6.5; Saelemaekers 6.5 (41' st Athekame sv), Fofana 5.5 (25' st Ricci 6), Modric 6 (41' st Jashari sv), Rabiot 8, Bartesaghi 6; Nkunku 6.

