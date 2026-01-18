Bologna | Sbrollini Iv ' fermiamo orde che stanno distruggendo il calcio'

Gli scontri recenti sulla A1 rappresentano un grave episodio di violenza e inciviltà. Trasformare una corsia di emergenza in un campo di battaglia rischia di mettere a repentaglio la sicurezza di tutti gli utenti della strada. È fondamentale intervenire con fermezza per fermare questa escalation e preservare il rispetto delle norme e dei valori civili.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Gli scontri avvenuti sulla A1 sono gravissimi. Trasformare la corsia di emergenza di un'autostrada in un campo di battaglia è incivile e estremamente pericoloso. Questi sono teppisti, non si va in trasferta ad assistere ad una partita con mazze, caschi e bastoni. Mi auguro che i responsabili vengano individuati e puniti. Fermiano queste orde che stanno distruggendo il calcio". Lo dice la senatrice di Italia viva Daniela Sbrollini, responsabile Sport del partito, sugli scontri avvenuti oggi in autostrada nei pressi di Bologna tra ultras della Fiorentina e della Roma.

