Folle derby dell’Appennino il Bologna si fa rimontare da 2-0 a 2-2 e rischia la beffa finale Pesano anche decisioni arbitrali dubbie
Bologna, 26 ottobre 2025 – Folle pomeriggio al Franchi nel derby dell’Appennino. Il 2-2 finale recita solo in parte quello che succede sul campo, dove il Bologna passa dal dominio quasi assoluto all’inferiorità numerica e al rischio di una sconfitta-beffa. Castro nel primo tempo e Cambiaghi nel secondo illudono i rossoblù, poi due rigori per la Viola pareggiano i conti. Nel mezzo il rosso per somma di ammonizioni a Holm. Male l’arbitro La Penna sul quale pesano alcune decisioni. Primo tempo. Un cambio forzato e alcune novità per Italiano, ancora non fisicamente presente per completare il percorso di guarigione dalla polmonite: tra questi in particolare fuori Odgaard acciaccato, con Fabbian al suo posto, ritorno di Cambiaghi da titolare e anche di Castro a guidare l’attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
