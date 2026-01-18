Dopo la nevicata del 5-6 gennaio, la sede di E-Distribuzione a Macerata Feltria ha registrato una riduzione del personale, contribuendo ai blackout nell’entroterra. Nonostante le difficoltà, ad oggi nulla è stato modificato o migliorato nella gestione delle interruzioni di corrente. Questa situazione evidenzia l’impatto di risorse limitate e di una gestione ancora invariata rispetto al passato.

L’esiguo personale e la chiusura della sede di E-Distribuzione spa di Macerata Feltria hanno pesato anche sulla serie di blackout che ha investito l’entroterra dopo la nevicata del 5-6 gennaio, ma, da allora, "nulla è cambiato, anzi". È il pensiero di Marta Ruggeri, capogruppo del M5S in Consiglio regionale, che chiede chiarezza alla giunta Acquaroli sull’incontro con il gestore dell’energia annunciato la scorsa primavera e sui suoi esiti. "Un evento atmosferico di lieve entità (circa 25 centimetri di neve) ha provocato blackout prolungati in diverse zone, tra Urbino e Macerata Feltria, con situazioni critiche che, in alcuni casi, si sono protratte per oltre 48 ore – constata la consigliera –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Blackout per neve. Nessuno fa nulla"

