Bilancio positivo per la Ludoteca di Fiorano | oltre 6.500 presenze nel 2025

Nel 2025, la Ludoteca comunale “Barone Rosso” di Fiorano Modenese ha registrato un totale di 6.504 presenze, frutto di 175 giorni di apertura. Rispetto all’anno precedente, si evidenzia una crescita nel numero di utenti che si rivolge a questo spazio dedicato ai bambini e alle famiglie, confermando l’importanza dell’offerta ludico-educativa nel territorio. Questo dato riflette l’interesse continuo e il valore di un servizio che favorisce l’incontro e la socializzazione.

Numeri in crescita rispetto all’anno precedente, che continuano il trend positivo dopo gli anni del Covid e confermano come questo servizio all’interno del BLA (Biblioteca, Ludoteca e Archivio Storico) sia sempre più apprezzato dalle famiglie fioranesi e non solo, fin dalla sua inaugurazione nell’ottobre 1981, una delle prime ludoteche pubbliche in Emilia Romagna. Il servizio, rivolto a bambini, accompagnati dai genitori o altri adulti, vuole valorizzare il gioco come strumento educativo e relazionale, ma anche creare contatti tra le famiglie, favorendo la socializzazione degli adulti. Nello spazio attrezzato, ad accesso libero, è possibile trovare giochi, scelti per favorire esperienze creative, liberare la fantasia, imparare divertendosi, che possono essere anche presi a prestito, e proposte di animazione ludica e creatività per grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

