Sconto termico 3.0 a Bologna | una nota azienda inaugura la sua sede in città
A partire da fine dicembre entrerà in vigore il Conto termico 3.0, una delle incentivazioni più importanti nel campo dell’efficientamento energetico degli edifici. Con una dotazione finanziaria annuale di 900 milioni di euro, questa iniziativa ha l’obiettivo di sostenere interventi di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
