Benessere in provincia di Padova | cresce il lavoro ma un’attività su cinque opera fuori dalle regole
In provincia di Padova, il settore del benessere si caratterizza per un aumento degli addetti, segno di un mercato in espansione. Tuttavia, circa un quinto delle attività operano senza regolare autorizzazione, evidenziando una presenza significativa di operatori irregolari. Questa situazione riflette un panorama complesso, in cui crescita e criticità convivono, richiedendo attenzione sia alle opportunità che alle sfide del settore.
Meno imprese e più addetti. Il comparto del benessere in provincia di Padova mostra un volto duplice: da un lato la crescita dei professionisti, dall’altro la presenza diffusa di operatori irregolari. Secondo l’Ufficio Studi CNA, circa un’attività su cinque opera fuori dalle regole, con picchi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sicilia, allarme sicurezza: cresce il numero delle vittime sul lavoro e Messina pesa un caso su cinque
Lungo i primi dieci mesi del 2025, la Sicilia registra un aumento delle vittime sul lavoro, con Messina che rappresenta un caso su cinque. Il rapporto Inail Sicilia evidenzia un'emergenza crescente, sottolineando la necessità di interventi concreti per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e ridurre le tragiche conseguenze di incidenti ancora troppo frequenti.
Leggi anche: Qualità della vita: Como precipita ma cresce in ricchezza e benessere economico
Uno psicologo per garantire il benessere dei lavoratori della Provincia L’ente istituisce lo Sportello di ascolto per dare un supporto ai dipendenti: ecco come funzionerà e che compiti avrà - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.