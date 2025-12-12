Sicilia allarme sicurezza | cresce il numero delle vittime sul lavoro e Messina pesa un caso su cinque
Lungo i primi dieci mesi del 2025, la Sicilia registra un aumento delle vittime sul lavoro, con Messina che rappresenta un caso su cinque. Il rapporto Inail Sicilia evidenzia un'emergenza crescente, sottolineando la necessità di interventi concreti per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e ridurre le tragiche conseguenze di incidenti ancora troppo frequenti.
La fotografia scattata da Inail Sicilia sui primi dieci mesi del 2025 racconta una regione che continua a confrontarsi con un’emergenza silenziosa: quella degli incidenti sul lavoro. Nel periodo esaminato, nell’Isola sono state presentate 77 denunce per infortuni mortali, contro le 71 dello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
