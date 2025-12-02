basket serie b interregionale mens sana con la testa a lucca

Dopo il larghissimo successo contro la Junior Casale Monferrato la Note di Siena Mens Sana torna oggi ad allenarsi mettendo nel mirino uno scontro diretto già molto importante per morale e classifica, ovvero quello di domenica alle 18 a Lucca, reduce a sua volta dal successo di La Spezia. "Abbiamo fatto una prestazione solida – ha detto il play e leader della Mens Sana Marco Perin (foto) – e si è visto tutto il lavoro che stiamo facendo settimanalmente. Abbiamo avuto un approccio molto positivo fin da subito e lo abbiamo mantenuto per tutta la partita, cosa che in altre occasiono invece ci era mancata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

