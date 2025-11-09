Volley A1 femminile l' impresa della giornata è della Bartoccini MC Restauri Perugia | Novara messa ko al tie break
La Bartoccini MC Restauri Perugia edizione 202526 ha mille risorse. Una di queste sicuramente quella di riemergere proprio quando sembra cacciarsi in situazioni poco edificanti. E forse nella maniera più inaspettata.Dopo due pesanti ko consecutivi, l'ultimo dei quali ha suscitato non poche. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
