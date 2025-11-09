Volley A1 femminile l' impresa della giornata è della Bartoccini MC Restauri Perugia | Novara messa ko al tie break

Perugiatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Bartoccini MC Restauri Perugia edizione 202526 ha mille risorse. Una di queste sicuramente quella di riemergere proprio quando sembra cacciarsi in situazioni poco edificanti. E forse nella maniera più inaspettata.Dopo due pesanti ko consecutivi, l'ultimo dei quali ha suscitato non poche. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

