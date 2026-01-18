Avellino | 47enne denunciato per atti falsi sequestrata auto con targa polacca
Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Avellino hanno denunciato un uomo di 47 anni per atti falsi e truffa, sequestrando anche un veicolo con targa polacca. L’indagine ha portato alla luce attività illecite legate a documenti falsi, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno. La vicenda sottolinea l’importanza di controlli accurati per prevenire comportamenti fraudolenti nel territorio.
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 47enne irpino per "atti falsi" e "truffa".Controllo nel capoluogo irpino: la scoperta dei militariDurante un controllo effettuato nel capoluogo irpino, l'uomo è stato fermato alla guida di.
