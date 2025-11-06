Autismo e neurodivergenza a Bucchianico l’incontro con la dottoressa Paola Giosuè

Si terrà venerdì 8 novembre alle ore 17 al teatro comunale di Bucchianico l’evento promosso dall’associazione “SOS Autismo – Insieme per l’inclusione” dal titolo “Autismo è. questione di neurodivergenza”. L’ingresso è libero e ai partecipanti sarà rilasciato un attestato.Protagonista. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

