Rubano 28 testine in plastica danneggiando le utenze telefoniche

Misura cautelare dell'obbligo di dimora a carico di tre uomini per furto aggravato in concorso. Ad agire i carabinieri della Stazione Tramonti con l'Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi. I tre napoletani uomini, tra maggio 2024 e marzo 2025, sarebbero entrati in diverse occasioni nelle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

