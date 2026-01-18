Atif | Una vendetta per le foto ma non volevo uccidere Abu A Sora un altro ferito a scuola

Atif Zouhair, 19 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso con una coltellata Abanoub Abu Youssef, suo compagno di scuola. La vicenda, legata a un episodio di dolore e rivalità, ha aperto un’ulteriore ferita nella comunità di Sora, dove si è verificato anche un altro episodio di ferimento a scuola. La vicenda evidenzia le tensioni e le conseguenze di conflitti personali tra giovani.

«L'ho colpito per quelle foto». Prima notte in cella per Atif Zouhair, 19 anni, accusato di aver ucciso con una coltellata un compagno di scuola, Abanoub Abu Youssef, italiano di origini egiziane, suo «rivale» in amore. Tutto per uno scambio di vecchie fotografie fra la vittima e una ragazza che Abu conosceva fin dalle elementari. Niente di compromettente ma sufficiente per scatenare la rabbia di Atif e la lite all'istituto Einaudi Chiodo di La Spezia. Parolacce e insulti degenerano quando Zouhair estrae un coltello a serramanico e colpisce il coetaneo. Un'arma letale: la lama di 20 centimetri penetra sotto il costato, entra nel fegato e spappola la milza.

