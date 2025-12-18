Il barista ucciso a Sarezzo l’assassino confessa | non volevo uccidere Ma le telecamere dico altro

A Sarezzo, un tragico episodio scuote la comunità: il barista ucciso e l’assassino che confessa, ma nega la premeditazione. Artenie Pirau si è confrontato con la pm Laura Matrone, ammettendo le responsabilità, mentre le telecamere raccontano un’altra verità. L’interrogatorio si è protratto fino a tarda notte, lasciando ancora molte domande senza risposta.

© Ilgiorno.it - Il barista ucciso a Sarezzo, l’assassino confessa: non volevo uccidere. Ma le telecamere dico altro Sarezzo (Brescia), 18 dicembre 2025 – Ha parlato a lungo, fino alle due di notte inoltrate, davanti alla pm Laura Matrone, ammettendo le proprie responsabilità, ma negando qualsiasi premeditazione, Artenie Pirau. Trentadue anni, originario della Moldavia, Pirau dalle scorse ore è in carcere per l’ omicidio aggravato di Andrei Zakabluk, il 55enne barista di origini ucraine che lunedì sera, alle 23, è stato ucciso all’ esterno del bar Bellavista di Ponte Zanano, a Sarezzo. La dinamica. Il bar di proprietà della moglie Olona, dove anche la vittima lavorava, insieme alla figlia, Vlada. Assistito dall’avvocato Nicola Mazzocca, l’omicida ha provato a riavvolgere il nastro con il magistrato, spiegando di aver perso la testa durante un litigio degenerato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Sarezzo, barista ucciso a coltellate: arrestato un 32enne Leggi anche: Sarezzo, barista ucciso a coltellate fuori dal locale. Arrestato un 32enne Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Omicidio a Sarezzo, barista ucciso a coltellate fuori dal bar Bellavista. Arrestato un 32enne - La vittima è Andrei Zakabluk, italiano di origine ucraina di 55 anni, che lavorava nel locale della moglie. msn.com

Sarezzo, barista ucciso davanti al suo locale: ritrovato il coltello in un cassonetto. Pirau ammette l’omicidio - Ma la moglie della vittima racconta che era seduto da oltre un’ora all’esterno del bar e che non era ... ilgiorno.it

Sarezzo, barista 55enne ucciso a coltellate: arrestato un uomo di 32 anni - Barista ucciso a Sarezzo: l’aggressione è avvenuta davanti al locale in cui lavorava, e il presunto responsabile, un 32enne moldavo, è stato fermato dai carabinieri. notizie.it

SAREZZO - Artenie Pirau, il 32enne moldavo che lunedì sera, 15 dicembre, ha ucciso a coltellate il barista di 55 anni Andrei Zakabluk ha ammesso le sue responsabilità anche davanti al Gip, negando però la premeditazione. Pirau avrebbe raccontato di aver - facebook.com facebook

Barista ucciso, il fermato ammette l'omicidio ma nega la premeditazione. Lunedì l'aggressione a coltellate nel Bresciano #ANSA x.com

