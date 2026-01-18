Arriva Adeyemi | può firmare per 60 milioni

Karim Adeyemi potrebbe presto cambiare squadra: secondo le ultime indiscrezioni, il club di Dortmund avrebbe ricevuto un'offerta di 60 milioni di euro. La trattativa è in corso e il futuro dell’attaccante tedesco-ghanese rimane incerto. Restano da chiarire i dettagli, mentre i tifosi e gli esperti seguono con attenzione gli sviluppi di questa possibile cessione.

Colpo di scena inaspettato per quel che riguarda il futuro di Karim Adeyemi: ecco cosa sta accadendo a Dortmund. Dopo 4 anni, l'avventura di Karim Adeyemi al Borussia Dortmund è ormai giunta al capolinea. L'esterno tedesco classe 2002, infatti, ha deciso di dire addio alla Germania: alla base di questa clamorosa decisione c'è la volontà della compagna Loredana Zefi, che spinge per trasferirsi in una grande capitale europea per rilanciare la propria carriera musicale come rapper. Adeyemi (Lapresse) – Calciomercato.it Sulle sua tracce si sono messi immediatamente alcuni dei principali club europei, ma procediamo con ordine e facciamo ulteriore chiarezza.

