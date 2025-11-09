Martina Franca | tentativo di rubare in appartamento ladri messi in fuga dagli inquilini del palazzo Indagine dei carabinieri
Intorno alle sette di sera, ieri, l’accaduto in periferia di Martina Franca. I ladri, usando verosimilmente una chiave universale, hanno aperto la porta della casa al primo piano del palazzo. Da dettagliare se nell’appartamento si trovassero i titolari. Sicuramente si è verificato un trambusto con l’intervento di altri inquilini del palazzo e i ladri sono scappati, a mani vuote. Allertati i carabinieri, sono arrivati tempestivamente ma ormai i malviventi erano già fuggiti. L'articolo Martina Franca: tentativo di rubare in appartamento, ladri messi in fuga dagli inquilini del palazzo Indagine dei carabinieri proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
