anticipazioni amici del 18 gennaio le classifiche a sorpresa prima del serale

Nuovo appuntamento con uno dei talent più amati e longevi della televisione italiana: domenica 18 gennaio torna su Canale5 l'appuntamento con Amici di Maria De Filippi che continua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori tra sfide, emozioni e colpi di scena che non smettono mai di far parlare. La scuola più famosa della tv è ormai entrata nella fase più calda, quella che precede il tanto atteso Serale, e l'attenzione è tutta puntata sugli allievi ancora in gara. La puntata del 18 gennaio promette scintille: nuove classifiche dei professori di canto e ballo, giudizi destinati a far discutere e possibili ribaltamenti inattesi.

Amici, anticipazioni 11 gennaio: due eliminazioni, ospiti, sorpresa giudici, classifiche

Il nuovo episodio di Amici, in onda l’11 gennaio, porterà diverse novità: due eliminazioni, ospiti speciali e una sorpresa legata ai giudici. I giovani talenti sono pronti a riprendere il percorso, mentre le classifiche si aggiornano. Dopo la pausa natalizia, il programma riprende con entusiasmo, offrendo agli spettatori un appuntamento ricco di emozioni e scoperte nel mondo della musica e del talento italiano.

