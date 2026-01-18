Antenna telefonica sull' edificio ma il giudice fa continuare i lavori Nessun pericolo e ricorso tardivo

Il Tar Campania ha respinto il ricorso di un cittadino contro l’installazione di un’antenna telefonica su un edificio, confermando la validità dell’autorizzazione tacita e ritenendo che non sussistano rischi immediati. La decisione permette di proseguire i lavori, considerando il ricorso tardivo e l’assenza di verifiche sul titolo autorizzativo. La vicenda evidenzia come le norme consentano l’installazione di infrastrutture di telefonia con procedure consolidate.

Il Tar Campania ha respinto la richiesta di sospensione avanzata da un cittadino che contestava l'installazione di un'antenna di telefonia mobile su un immobile di sua proprietà, ritenendo che l'autorizzazione fosse maturata in modo tacito e in assenza delle necessarie verifiche sul titolo legittimante. La vicenda nasce dal ricorso presentato da Sebastiano Cantelli, assistito dall'avvocato Mario Caliendo, contro Cellnex Italia, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, e contro il Comune di Casal di Principe, costituitosi in giudizio con l'avvocato Clemente Manzo. Non si è costituita in giudizio Wind Tre, mentre tra i controinteressati figura Angelo Cantelli.

