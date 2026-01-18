Domani ricorrerà il ventiseiesimo anniversario della scomparsa di Bettino Craxi

Domani si ricorda il ventiseiesimo anniversario della scomparsa di Bettino Craxi. Figura centrale nella storia politica italiana, il suo contributo e le sue scelte hanno segnato un’epoca, suscitando ancora discussioni e riflessioni. In questo momento, è importante ricordare il suo ruolo e il contesto in cui ha operato, mantenendo un approccio equilibrato e riflessivo.

di Paolo Fedele * Si può essere in disaccordo, muovere critiche, avere giudizi anche duri. Ma resta difficile negare un dato: il suo peso nella storia politica del Paese. Craxi è stato espressione di una classe dirigente capace di assumersi scelte nette, di immaginare una direzione e di sostenerla senza arretrare, anche quando le conseguenze erano pesanti. Riformista autentico, ha trasformato il Partito Socialista, ha dato maggiore centralità all’Italia nel contesto internazionale e ha difeso con determinazione l’autonomia nazionale in momenti complessi e delicati. In una fase storica in cui la politica sembra spesso incerta, condizionata, schiacciata dalla ricerca del consenso immediato, Craxi incarna — con luci e ombre — una leadership che decide e non rinvia, che si espone invece di nascondersi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Fond. Craxi - Hammamet: commemorazione 26esimo anniversario scomparsa Craxi. Atteso Guido Crosetto

Il 26° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi sarà commemorato ad Hammamet, un luogo simbolo della sua storia. Alla cerimonia, atteso anche il ministro Guido Crosetto, per ricordare un protagonista della politica italiana. Hammamet, con il suo paesaggio mediterraneo, rimane un contesto di riflessione sulla memoria e il passato di un uomo che ha segnato la storia del Paese.

Il 26° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi si svolge ad Hammamet, un luogo simbolo della sua vita e del suo esilio. In questa data, si ricordano gli aspetti più significativi del suo percorso politico e personale. Atteso alla commemorazione anche il ministro Guido Crosetto, che parteciperà alle iniziative per mantenere vivo il ricordo di un protagonista della storia italiana. Hammamet continua a essere un punto di riflessione sulla memoria e sul passato recente del Paese.

