Angelino-Genoa De Rossi lo vuole | addio possibile alla Roma | CM

Angelino potrebbe lasciare la Roma e trasferirsi al Genoa, secondo le ultime indiscrezioni di mercato. Il terzino giallorosso, attualmente in forza alla squadra capitolina, sarebbe tra i desideri del club ligure. La possibile cessione rappresenta un cambiamento importante per il futuro di Angelino e per la rosa della Roma, in un contesto di mercato ancora in fase di definizione.

Il futuro di Angelino appare lontano dalla Roma con il terzino giallorosso che sarebbe finito nel mirino del Genoa. Roma, Angelino potrebbe cambiare maglia (Ansa Foto) – calciomercato.it Il laterale della Roma non sta trovando spazio alla corte di Gasperini in questo periodo e potrebbe cambiare aria per la seconda parte di campionato. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, l’esterno della Roma potrebbe passare in prestito al Genoa in vista della seconda parte di stagione per tornare a giocare con continuità e tornare ad essere quello della scorsa stagione, fondamentale per la squadra giallorossa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Roma, ci siamo per Baldanzi: De Rossi lo aspetta a braccia aperte | CM

Roma si avvicina a un nuovo importante acquisto con Tommaso Baldanzi. Il fantasista giallorosso, ormai vicino a trasferirsi al Genoa, sta definendo gli ultimi dettagli dell’accordo. La trattativa si trova nella fase finale, con le parti che lavorano per formalizzare il trasferimento. De Rossi, allenatore del Genoa, ha manifestato interesse e attende con interesse l’arrivo del giocatore per rinforzare la rosa.

