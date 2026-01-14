Roma ci siamo per Baldanzi | De Rossi lo aspetta a braccia aperte | CM

Roma si avvicina a un nuovo importante acquisto con Tommaso Baldanzi. Il fantasista giallorosso, ormai vicino a trasferirsi al Genoa, sta definendo gli ultimi dettagli dell’accordo. La trattativa si trova nella fase finale, con le parti che lavorano per formalizzare il trasferimento. De Rossi, allenatore del Genoa, ha manifestato interesse e attende con interesse l’arrivo del giocatore per rinforzare la rosa.

Il fantasista giallorosso è ormai a un passo dal passaggio al Genoa: la formula dell'accordo Sul rettilineo finale il trasferimento di Tommaso Baldanzi al Genoa. Niente Fiorentina quindi per il fantasista classe 2003, che alla fine sbarcherà alla corte di Daniele De Rossi. Tommaso Baldanzi al Genoa (Ansa) – Calcomercato.it In questo senso decisivo il pressing dell'allenatore romano, che ha richiesto alla società l'ingaggio dell'ex giocatore dell' Empoli per rinforzare il reparto offensivo dei 'Grifoni'. De Rossi conosce bene Baldanzi per averlo allenato a Trigoria nella prima parte della scorsa stagione.

Baldanzi molto vicino al Genoa di De Rossi: i dettagli - Tommaso è pronto a trasferirsi in Liguria in prestito con diritto di riscatto ... ilromanista.eu

Con Vaz alla Roma, Baldanzi può partire: sorpasso del Genoa sulla Fiorentina - Sembra possa davvero essere giunta alla conclusione la telenovela che riguarda Tommaso Baldanzi. tuttomercatoweb.com

