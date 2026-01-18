Amici 25 anticipazioni esplosive | scintille tra Anna Pettinelli e l’allievo e novità in arrivo
Oggi, domenica 18 gennaio 2026, torna su Canale 5 la nuova puntata di Amici 25. La trasmissione, ormai consolidata nel palinsesto domenicale, presenterà nuove performance e momenti di confronto tra professori e allievi. Tra anticipazioni e novità, il programma prosegue nel suo percorso di formazione e intrattenimento, offrendo agli spettatori un appuntamento fisso di approfondimento e musica.
Ormai è diventata una tappa fissa della domenica pomeriggio televisiva: Amici 25 torna oggi, domenica 18 gennaio 2026, con una puntata che promette inediti, performance intense e tensione tra professori e allievi. Come riporta Libero Magazine, i riflettori sono puntati non solo sullo spettacolo delle esibizioni, ma anche sui rapporti che si intrecciano nella scuola più seguita d’Italia, con un particolare sguardo alle dinamiche più esplosive tra docenti e talenti emergenti. Leggi anche: “Noi due.”: Stefano De Martino ed Emma Marrone, il ritorno della complicità infiamma C’è Posta per Te Amici 25: anticipazioni sugli inediti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
