Amici 25 anticipazioni esplosive | scintille tra Anna Pettinelli e l’allievo e novità in arrivo

Oggi, domenica 18 gennaio 2026, torna su Canale 5 la nuova puntata di Amici 25. La trasmissione, ormai consolidata nel palinsesto domenicale, presenterà nuove performance e momenti di confronto tra professori e allievi. Tra anticipazioni e novità, il programma prosegue nel suo percorso di formazione e intrattenimento, offrendo agli spettatori un appuntamento fisso di approfondimento e musica.

