Scintille ad Amici 25 Rudy Zerbi vuole eliminare Opi | Terribile Sei molto educato niente di personale ma non è sufficiente Anna Pettinelli lo salva
Nella puntata domenicale di oggi, 2 novembre, di “ Amici di Maria De Filippi ” sono scattate scintille tra il giudice Rudy Zerbi e la collega Anna Pettinelli sul “caso” del cantante Opi. Zerbi riconosce al ragazzo dedizione, studio e educazione, ma non lo ritiene all’altezza della scuola e ne propone l’eliminazione. Ti impegni molto, sei molto educato niente di personale – ha esordito Zerbi chiamando il cantante al centro dello studio -. La produzione ci dà uno strumento per proporre eliminazione per chi non va bene qui dentro. Non ho mai fatto mistero del fatto che tu non vada bene qui dentro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
