Emily Ratajkowski | Austin Butler nega il flirt Ecco chi è la nuova fiamma di Emrata

L’attore chiarisce che tra lui e la modella c’è solo amicizia. Lei, intanto, è stata avvistata con un altro. Spoiler: è l’ex di una popstar. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Emily Ratajkowski: Austin Butler nega il flirt. Ecco chi è la nuova fiamma di Emrata

Argomenti simili trattati di recente

Le borse Demellier (ora scontate del 20%) hanno conquistato il cuore delle star: da Emily Ratajkowski a Katie Holmes, ecco i modelli più richiesti, ad un prezzo speciale Vai su X

Emily Ratajkowski e Austin Butler stanno insieme? Dopo molti rumors sul loro conto, finalmente arriva la verità sulla natura del loro rapporto. - facebook.com Vai su Facebook

Austin Butler smentisce le voci d'amore con Emily Ratajkowski: "Siamo solo amici" - Nelle ultime settimane si sono rincorse le voci circa un possibile flirt tra Austin Butler e Emily Ratajkowski. r101.it scrive

Basta pettegolezzi: Austin Butler rompe il silenzio sul presunto flirt con Emily Ratajkowski - Dopo molti rumors sul loro conto, finalmente arriva la verità sulla natura del loro rapporto. Da cosmopolitan.com

Austin Butler comes clean about dating Emily Ratajkowski: ‘The true answer is that…’ - Austin Butler addressed recent dating rumours after photographs of him and Emily Ratajkowski dining together circulated, confirming that he simply has a lot of friends and that him and Ratajkowski ... Da masala.com