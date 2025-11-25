Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata chiesta condanna a 20 mesi per il pandoro e le uova di Pasqua

Chiesta una condanna a 20 mesi per Chiara Ferragni nel processo per truffa aggravata in relazione ai casi del pandoro e delle uova di Pasqua. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata, chiesta condanna a 20 mesi per il pandoro e le uova di Pasqua

Altre letture consigliate

Chiara Ferragni in Tribunale, a Milano, martedì mattina, per la seconda volta nelle ultime settimane, per l'udienza del processo che la vede imputata, insieme ad un suo ex collaboratore e al presidente di Cerealitalia, per truffa aggravata per i noti casi di presu - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Ferragni, così non va Vai su X

Chiara Ferragni, la procura di Milano chiede la condanna un anno e 8 mesi per la «truffa del pandoro» - Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni imputata, assieme ad altri due, nel processo milanese con ... Secondo ilmessaggero.it

Pandoro gate, i pm di Milano: "Condannare Chiara Ferragni a un anno e otto mesi" - E' la richiesta di condanna che la procura di Milano ha formulato per Chiara Ferragni a processo, con rito abbreviato, con ... Da iltempo.it

Chiara Ferragni a processo per truffa: in arrivo la richiesta della condanna per l'influencer (presente in aula) - Chiara Ferragni torna in tribunale a Milano dove compare come imputata con l'accusa di truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni ... Secondo leggo.it