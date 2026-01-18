Allegri si affida di nuovo a Estupinan in Milan-Lecce | occasione per rifarsi

Nel match tra Milan e Lecce, Pervis Estupinan torna a partire titolare dopo la prestazione negativa contro la Fiorentina. La partita rappresenta un’occasione per il giocatore di dimostrare il suo valore e contribuire alla squadra. Allegri si affida nuovamente a lui, sperando in una risposta positiva e in una prestazione più convincente.

Milan-Lecce, Massimiliano Allegri potrebbe cambiare qualcosa in vista della partita di questa sera contro la squadra giallorossa. Secondo le ultime novità di formazione, infatti Estupinan potrebbe giocare di nuovo dal primo minuto al posto del titolare Davide Bartesaghi. Per il terzino sinistro ecuadoriano un'altra occasione per rifarsi dopo la brutta prestazione contro la Fiorentina. Contro la Viola, infatti, Estupinan ha sofferto molto sbagliando anche molti palloni potenzialmente pericolosi per la difesa del Diavolo. Nonostante questo Massimiliano Allegri continua a puntarci. Estupinan ha perso il posto da titolare con Davide Bartesaghi che è salito alla ribalta come un titolarissimo del Milan per il presente e per il futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Fiorentina-Milan: Allegri con Ricci e Fullkrug, Vanoli si affida a Kean |Diretta 0-0

Nel match tra Fiorentina e Milan, Allegri schiera Ricci e Fullkrug, mentre Vanoli si affida a Kean. I rossoneri puntano a consolidare la posizione in classifica prima del posticipo, mentre la formazione toscana cerca il terzo risultato utile consecutivo. La partita è seguita in diretta, con il punteggio di 0-0, offrendo un'analisi equilibrata delle due squadre in campo.

Rassegna Stampa – Domenica 18 gennaio Focus Milan–Lecce tra risultati, filosofia di gioco e scelte di Allegri: Velocità da crociera (GdS) Con Rabiot in campo il Milan viaggia a 2,38 punti a partita: Max si affida al suo uomo guida. Il prestigiatore ( x.com

#FiorentinaMilan: formazioni UFFICIALI. Allegri si affida a Füllkrug dal 1º minuto. Inizialmente in panchina Fofana, Modric, Rabiot e Leao, FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Guðmun - facebook.com facebook