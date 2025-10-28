Conte si affida ai nuovi a Lecce grande occasione per Elmas Lang e Lucca
L’emergenza genera opportunità. Per Antonio Conte, la trasferta infrasettimanale di Lecce non è solo un ostacolo in un momento complicato, ma il laboratorio perfetto per una piccola rivoluzione tattica. Di fronte alle pesanti assenze, il tecnico del Napoli mette da parte il suo fidato 4-1-4-1 per ridisegnare la squadra con un inedito 4-3-3, dando finalmente una vera occasione a quegli uomini finora considerati quasi “corpi estranei” al progetto. Le scelte di Conte per la trasferta di Lecce. È questa la vera novità che emerge alla vigilia del match del Via del Mare. Il successo contro l’Inter ha lasciato in dote certezze ma anche un’infermeria affollata. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Approfondisci con queste news
Il Napoli reagisce alla caduta di Eindhoven: Conte supera le attuali difficoltà e affida la riscossa ad alchimie tattiche e gregari di lusso... - facebook.com Vai su Facebook
Conte sceglie Neres come falso 9 Chivu si affida a Bonny-Lautaro $NapoliInter è LIVE ora SOLO su $DAZN con $VAMOS! - X Vai su X
Conte si affida al mercato e lancia i nuovi: occasione da titolari per Noa Lang, Lucca ed Elmas - Antonio Conte cambia il suo Napoli per la sfida in trasferta contro il Lecce: al Via del Mare occasione dal primo minuto per Noa Lang e Lucca. Riporta msn.com
Lecce-Napoli, cosa aspettarsi dalla squadra di Conte? - La grande prestazione contro l'Inter nella gara di sabato ha nascosto sotto il tappeto le grandi difficoltà avute nell'avvio di stagione. pianetalecce.it scrive
Conte si affida a De Bruyne, entusiasmo Napoli - Le meraviglie di De Bruyne con la maglia del Belgio, ma anche il gol in nazionale di Hojlund subito prima di raggiungere i compagni a Castel Volturno. Lo riporta ansa.it