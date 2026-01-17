Esclusi dal semestre filtro di Medicina | Unimc riapre le iscrizioni per accoglierli

L'Università di Macerata ha annunciato la riapertura delle iscrizioni per il corso di Medicina, dedicata a studenti esclusi dal semestre filtro. Questa opportunità consente a chi non ha superato la prova di accesso di ripresentarsi e proseguire il percorso di studi. La riapertura delle immatricolazioni offre una possibilità di recupero e di continuare il percorso accademico in modo regolare.

MACERATA L'Università di Macerata apre le immatricolazioni a chi non ha superato il semestre filtro per l'accesso a Medicina. Sono circa 30mila le studentesse e gli studenti che, dopo l'esito dell'esame, in questi giorni sono chiamati a scegliere il proprio futuro. Per offrire un sostegno concreto e immediato in una fase decisiva, Unimc apre una finestra straordinaria di immatricolazioni e attiva un servizio di orientamento personalizzato, pensato per accompagnare verso una decisione consapevole. L'ateneo consente di iscriversi fino al 6 marzo e propone un percorso su misura, volto a valorizzare attitudini, interessi e competenze, aiutando a individuare il corso più adatto e a orientarsi tra sbocchi professionali e opportunità formative.

Test Medicina, graduatorie nel caos e UDU all'attacco: "La graduatoria pubblicata oggi è una farsa", pronto il ricorso collettivo per gli esclusi entro il 15 gennaio - Test Medicina, l'UDU contesta duramente le graduatorie del semestre filtro definendole "una farsa" e avvia un ricorso collettivo per tutelare i 30mila esclusi.

