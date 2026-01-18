Alfio Antico da ragazzo pastore a re del tamburo

Alfio Antico, nato a Lentini, è noto come uno dei principali interpreti del tamburo in Italia. La sua esperienza nasce come pastore nelle campagne siciliane, dove ha imparato a costruire e suonare strumenti tradizionali. La sua musica riflette un legame autentico con le radici culturali della Sicilia, distinguendosi per la sobrietà e la profondità delle sue espressioni artistiche.

Forse s'intuisce già nel nome qualcosa della biografia di Alfio Antico da Lentini, conterraneo di Jacopo inventore del sonetto, come spesso gli ricorda chi incontra per la prima volta questo musicista e cantautore tra i massimi interpreti del tamburo, che non soltanto suona ma fabbrica i suoi strumenti con la tecnica appresa quando faceva il pastore nelle campagne siciliane. Oggi vive a Ferrara dove si è sposato, gira il mondo cantando nell'idioma – non chiamatelo dialetto – "lentinese, un linguaggio arcaico e bello che purtroppo va sparendo ". I superstiti rari dell'epoca in cui Alfio, ora alla soglia dei settant'anni, portava a pascere pecore e mucche ancora lo ricordano, quando ritorna a casa, col soprannome di Carrubo.

