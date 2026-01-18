Agostinone | non parlo dell’arbitro | Abbiamo pagato un’ingenuità

Nell'incontro tra Alessandria e Ascoli, la squadra bianconera ha mostrato un buon primo tempo, creando diverse occasioni senza riuscire a concretizzarle, mentre nella ripresa ha accusato un calo di rendimento. La sconfitta, attribuita a un’ingenuità, non coinvolge l’arbitro, come affermato da Agostinone. La partita evidenzia le difficoltà dei bianconeri nel mantenere la concentrazione e l’efficacia nel corso dell’intera gara.

Un buon Ascoli nel primo tempo quando ha creato occasioni a ripetizione senza riuscire a passare in vantaggio, e un brutto Ascoli nella ripresa, sono i motivi della sconfitta subita dai bianconeri ad Alessandria contro gli Under 23 della Juventus Next Gen. Una gara sicuramente condizionata dagli episodi, a partire dai falli di mano in area giudicati non punibili dal direttore di gara Matteo Dini di Città di Castello, e dal gol apparso regolare di Gori nell'ultimo minuto di recupero, con l'arbitro che invece dopo la revisione video ha giudicato viziato da un fallo del centravanti bianconero sul portiere juventino.

