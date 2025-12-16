VIDEO | Bucchi | Dell' arbitro non parlo Per noi tanto cuore e troppi errori difensivi

Cristian Bucchi commenta il pareggio con il Pineto, sottolineando gli errori difensivi della sua squadra. Espulso insieme al collega Tisci dopo il fischio finale, evita di parlare dell'arbitro, concentrandosi invece sulle responsabilità della prestazione e sull'impegno profuso.

Enel Brindisi, fermati per un turno i tre arbitri contestati

Toro - Cremonese 1-0, il colloquio prima Maratona - tifosi. 3 punti che ti fanno respirare, Baroni salva la panchina. L’arbitro ci regala 3 punti, Vlasic meritatamente migliore in campo. #TorinoCremonese #ToroCremonese #ToroCremo #SerieA #Cremonese #To - facebook.com facebook