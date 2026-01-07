Hailey Bieber è la protagonista i di A Very VS Valentine’s, la campagna di Victoria’s Secret dedicata al giorno più romantico dell’anno. Bieber sfoggia le nuove silhouette del brand, a partire dall’elegante Heart Chiffon Unlined Bralette e dal coordinato Heart Chiffon Bikini Panty. In uno degli scatti più iconici della campagna, Hailey è seduta dentro un grande cassetto, intenta a dipingersi le unghie dei piedi, indossando la sua lingerie Victoria’s Secret. Un richiamo diretto a una campagna storica del 2001 con Gisele Bündchen, che posava nello stesso modo con un set rosa del brand. Un piccolo omaggio alla tradizione degli iconici Victoria’s Secret Angels. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Hailey Bieber protagonista della campagna di San Valentino di Victoria’s Secret

