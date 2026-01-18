Il Comune di Goro esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Laura Trillo, insegnante di 68 anni, figura stimata e amata dalla comunità. Con questa pagina si rende omaggio a una vita dedicata ai giovani e all’educazione, condividendo il dolore di tutta la comunità gorese per questa perdita improvvisa.

La pagina ufficiale del Comune di Goro si apre con lo sfondo nero e la scritta che evidenzia come, facendosi portavoce del cordoglio unanime dell’intera comunità gorese, il grave dolore per la perdita dell’insegnante Laura Trillo di soli 68 anni. Non solo una maestra che ha educato e cresciuto intere generazioni, per oltre quarant’anni, ma anche per il servizio a Goro come vicesindaco negli anni dal 92’ al ’97 e nella parte finale della legislatura ha svolto anche come sindaco facente funzioni. Lo stesso incarico che svolse dal 2006 al 2011 con quella dedizione ed attenzione agli altri che ne caratterizzavano l’attività politica, diventando anche segretari del Pds PDS della sezione gorese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Laura Trillo, una vita dedicata ai giovani

Leggi anche: Pescara, addio a Vittorio Azzarà: una vita dedicata ai colori biancazzurri. Il comunicato del club

Leggi anche: L’addio a don Livi. Una vita dedicata all’insegnamento e agli studi teologici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Addio a Laura Trillo, una vita dedicata ai giovani.

Non fa rumore l’addio. Arriva piano, come una carezza che sai essere l’ultima. Laura era lì, ogni giorno. Negli angoli di casa, nei silenzi condivisi, negli sguardi che capivano tutto senza bisogno di parole. Ora resta un posto vuoto e un dolore che non chiede s - facebook.com facebook