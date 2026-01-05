Pescara addio a Vittorio Azzarà | una vita dedicata ai colori biancazzurri Il comunicato del club

Pescara saluta Vittorio Azzarà, figura storica e tifoso appassionato dei colori biancazzurri. La società e la comunità calcistica abruzzese esprimono il loro cordoglio per la perdita di un uomo che ha dedicato gran parte della vita al Pescara Calcio. Con rispetto e riconoscenza, si ricorda una persona che ha rappresentato un punto di riferimento per il mondo sportivo locale.

e il cordoglio della società Il mondo del calcio abruzzese si ferma per rendere omaggio a una delle sue figure più fedeli. Il Pescara è in lutto per la scomparsa di Vittorio Azzarà, storico dirigente che ha rappresentato una vera . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

