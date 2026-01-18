A Il Moro venerdi 23 gennaio le sonorità del Brasile con Will Santt

Venerdì 23 gennaio, nell’ambito di “Gennaio in Jazz”, “Il Moro” ospita Will Santt, giovane musicista brasiliano, accompagnato da Gerardina Tesauro e Daniele Scannapieco. Un’occasione per immergersi nelle sonorità del Brasile, in un concerto che unisce talento e passione. Will Santt, già noto sui social media, porta sul palco la sua musica, frutto di un percorso precoce e ricco di stimoli.

Venerdì 23 gennaio nell'ambito del "Gennaio in Jazz" un concerto che ci porterà nel magico Brasile con Will Santt giovane musicista brasiliano insieme a Gerardina Tesauro & Daniele ScannapiecoUna star dei social media, il musicista ventenne Will Santt ha iniziato la sua carriera molto presto.

Gli "Interno 23" propongono un mix di sonorità rock, punk e grunge, offrendo un appuntamento musicale dedicato a un pubblico variegato. Lo spazio rappresenta un punto di incontro per gli amanti della musica, valorizzando la condivisione di un ambiente in cui si intrecciano diversi gusti e stili, creando un'esperienza autentica e coinvolgente senza enfasi o sensazionalismi.

