Gli Interno 23 intrecciano sonorità rock punk e grunge

Gli “Interno 23” propongono un mix di sonorità rock, punk e grunge, offrendo un appuntamento musicale dedicato a un pubblico variegato. Lo spazio rappresenta un punto di incontro per gli amanti della musica, valorizzando la condivisione di un ambiente in cui si intrecciano diversi gusti e stili, creando un’esperienza autentica e coinvolgente senza enfasi o sensazionalismi.

Appuntamento con la musica e con la condivisione di uno spazio che da sempre intreccia i gusti di un pubblico trasversale. Gran finale di settimana al Circolo Fuori Luogo di Carrara, crocevia di cultura e di voci. Questa sera spazio al secondo appuntamento con la rassegna musicale dedicata ai giovanissimi a cura di Flavio Andreani sul palco del Circolo Arci. Alle 18, infatti, si prenderanno la scena gli “ Interno 23 ”, una band che spazia tra rock, punk e grunge e che presenta la sua prima raccolta di inediti. L’ingresso è libero (serve la tessera Arci, che in mancanza può subito essere sottoscritta in loco) e soprattutto è consigliato a chiunque voglia sostenere una passione che cresce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

