Aggredita e violentata a Gallarate | chi è il 35enne arrestato dopo la confessione

Ilgiorno.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gallarate (Varese), 23 novembre 2025 – Mentre il quartiere Cajello di Gallarate stava appena iniziando a svegliarsi, una donna è stata brutalmente assalita e violentata lungo il marciapiede che percorre ogni giorno per andare al lavoro. Un’aggressione feroce, fulminea, consumata nell’ombra di una siepe, trasformando una strada qualunque in un teatro di violenza. In poche ore i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallarate hanno dato un volto e un nome all’aggressore: un uomo di 35 anni, gambiano, ora in arresto con le accuse di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

aggredita e violentata a gallarate chi 232 il 35enne arrestato dopo la confessione

© Ilgiorno.it - Aggredita e violentata a Gallarate: chi è il 35enne arrestato dopo la confessione

Leggi anche questi approfondimenti

aggredita violentata gallarate 232Aggredita e violentata a Gallarate: chi &#232; il 35enne arrestato dopo la confessione -  Indossava ancora gli abiti con i quali ha abusato della donna in un parcheggio ... ilgiorno.it scrive

aggredita violentata gallarate 232Donna picchiata e violentata a Gallarate, fermato un 35enne: "Si era nascosto nel cassettone del letto" - A Gallarate una donna di 53 anni &#232; stata aggredita e violentata alle prime luci dell’alba. tag24.it scrive

aggredita violentata gallarate 23253enne aggredita e violentata a Gallarate, fermato un uomo - Fermato dai carabinieri un uomo ritenuto il presunto autore della violenza sessuale commessa ieri in un parcheggio nel quartiere Cajello di Gallarate ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aggredita Violentata Gallarate 232