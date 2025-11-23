Aggredita e violentata a Gallarate | chi è il 35enne arrestato dopo la confessione
Gallarate (Varese), 23 novembre 2025 – Mentre il quartiere Cajello di Gallarate stava appena iniziando a svegliarsi, una donna è stata brutalmente assalita e violentata lungo il marciapiede che percorre ogni giorno per andare al lavoro. Un’aggressione feroce, fulminea, consumata nell’ombra di una siepe, trasformando una strada qualunque in un teatro di violenza. In poche ore i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallarate hanno dato un volto e un nome all’aggressore: un uomo di 35 anni, gambiano, ora in arresto con le accuse di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
