4 di Sera Valditara inchioda la sinistra | 50 anni di pregiudizi e valori devastati

"Quello che possiamo e a mio avviso dobbiamo fare è, in quelle scuole di maggior rischio dove vi sono più problematiche, consentire ai presidi, magari di intesa con il Prefetto, di installare dei metaldetector ". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, ai microfoni della trasmissione 4 di Sera Weekend su Rete 4, commentando la tragedia di La Spezia, dove venerdì un 18enne ha accoltellato a morte un compagno di scuola dentro all'istituto, rivolgendo un appello poi alle opposizioni. Anzi, una sfida, visto che Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra si sono già dichiarati contrari a un giro di vite sul Decreto sicurezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Giro di vite di Valditara: basta zone franche, metal detector nelle scuole a rischio. E stop ai pregiudizi di sinistra per cui è tutto repressione

Il ministro Valditara annuncia un giro di vite sulle misure di sicurezza nelle scuole, eliminando zone franche e introducendo metal detector in ambienti a rischio. La sua strategia mira a rafforzare la sicurezza e a contrastare la violenza, rifiutando pregiudizi di sinistra secondo cui si tratterebbe di repressione. Un approccio che combina fermezza istituzionale, tutela dei valori e interventi concreti per garantire un ambiente scolastico più sicuro.

