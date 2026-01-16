Il set della sfilata Zegna ci ha portati dentro l’armadio di famiglia letteralmente

Durante la Milano Fashion Week 2026, il set della sfilata Zegna ha ricostruito con precisione l’interno di un armadio di famiglia. La scena si svolge negli ambienti di Palazzo del Ghiaccio, con un focus sui guardaroba di Gildo e Paolo Zegna, rappresentanti della terza generazione della storica maison. Un’ambientazione che unisce tradizione e innovazione, offrendo uno sguardo intimo sulla storia e il patrimonio del marchio.

La Milano Fashion Week 2026 si è aperta tra gli spazi multifunzionali di Palazzo del Ghiaccio, con un'inquadratura zoomata sul guardaroba di Gildo e Paolo Zegna, entrambi membri della terza generazione della famiglia Zegna. Fra araldi, luci soffuse e celeb ricoperte da lana e tessuti spigati con una tradizione affinata da lunghi 110 anni di storia, spicca l'ambientazione in un armadio immaginario pieno di oggetti reali provenienti dal guardaroba di famiglia attingendo sia a pezzi personali che ad abiti ereditati dagli avi. Un patrimonio atemporale, da tramandare di padre in figlio, che è stato ricostruito con gli abiti e i tessuti che hanno plasmato l' archivio vestimentario della generazione Zegna, tra cui una teca da museo che conserva Abito N.

