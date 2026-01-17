Vigilia contro il Genoa Cuesta | Corvi o Rinaldi? Lo vediamo domani

Carlos Cuesta si prepara alla sfida contro il Genoa, una partita di grande importanza per il Parma. Il difensore colombiano non si sbilancia sulle scelte di formazione, lasciando che sia il campo a decidere tra Corvi e Rinaldi. Nel frattempo, Cuesta si concentra sulla partita, lasciando da parte le polemiche recenti e mantenendo l’attenzione sulla prestazione difensiva che sarà determinante.

L'allenatore del Parma in conferenza stampa non risponde a chi lo critica dopo Napoli: "Provo a fare il calcio al meglio possibile. Mi sento fortunato di avere la possibilità di farlo di fianco a persone così. Per il bene e per il male, sono Carlos Cuesta" Il Genoa nei pensieri di Carlos Cuesta occupa un posto principale. Non c'è margine per altro. Per esempio, nemmeno per le polemiche che lo hanno tirato in ballo nelle ultime ore per la prestazione difensiva di Napoli, valsa al Parma un punto. "Nessuna risposta. Provo a fare il calcio al meglio possibile. Mi sento fortunato di avere la possibilità di farlo di fianco a persone così.

Cuesta: "Vogliamo crescere, contro il Genoa massima concentrazione" - Parma che dopo l'ottimo punto conquistato a Napoli, ospiterà domani all'ora di pranzo il Genoa di De Rossi. genoanews1893.it

