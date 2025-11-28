Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Udinese | Serviranno ritmo attenzione e umiltà Guaita titolare? Ha queste qualità ma se gioca Corvi sarà preparato
Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Udinese: il tecnico degli emiliani ha parlato in riferimento alla sfida della tredicesima giornata Il Parma torna al Tardini dopo la prima vittoria esterna stagionale e si prepara ad affrontare l’Udinese nella tredicesima giornata di Serie A. In conferenza stampa, Carlos Cuesta ha presentato la partita mettendo l’accento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Domanda in conferenza stampa: “Stavo guardando la classifica e tu e Kimi siete molto vicini. Lo conosci. Come vedi i suoi progressi come avversario quest'anno?”. Lewis Hamilton: “Non ho lavorato con Kimi, ma mi piace vederlo crescere come uomo e come - facebook.com Vai su Facebook
? #Gasperini diretta dopo #RomaMidtjylland: interviste e conferenza stampa LIVE Vai su X
Perché Antonio Conte non terrà la conferenza stampa prima del big match Roma-Napoli - Nella settimana del doppio impegno tra Champions e campionato il tecnico "salta" l'abituale appuntamento alla vigilia delle partite ... Lo riporta fanpage.it
Napoli-Atalanta, Conte non parlerà in conferenza stampa: il motivo - Atalanta, in programma allo stadio Maradona sabato 22 novembre alle 20:45. Segnala mondonapoli.it
Chi gioca nel Parma tra Corvi e Guaita? Cuesta prova a fare chiarezza - Le parole dell'allenatore del Parma alla vigilia della sfida contro l'Udinese riguardo al ballottaggio in porta e gli indisponibili. Come scrive msn.com