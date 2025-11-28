Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Udinese | Serviranno ritmo attenzione e umiltà Guaita titolare? Ha queste qualità ma se gioca Corvi sarà preparato

Calcionews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Udinese: il tecnico degli emiliani ha parlato in riferimento alla sfida della tredicesima giornata Il Parma torna al Tardini dopo la prima vittoria esterna stagionale e si prepara ad affrontare l’Udinese nella tredicesima giornata di Serie A. In conferenza stampa, Carlos Cuesta ha presentato la partita mettendo l’accento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

conferenza stampa cuesta alla vigilia di parma udinese serviranno ritmo attenzione e umilt224 guaita titolare ha queste qualit224 ma se gioca corvi sar224 preparato

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Udinese: «Serviranno ritmo, attenzione e umiltà. Guaita titolare? Ha queste qualità, ma se gioca Corvi sarà preparato»

News recenti che potrebbero piacerti

conferenza stampa cuesta vigiliaPerché Antonio Conte non terrà la conferenza stampa prima del big match Roma-Napoli - Nella settimana del doppio impegno tra Champions e campionato il tecnico "salta" l'abituale appuntamento alla vigilia delle partite ... Lo riporta fanpage.it

conferenza stampa cuesta vigiliaNapoli-Atalanta, Conte non parlerà in conferenza stampa: il motivo - Atalanta, in programma allo stadio Maradona sabato 22 novembre alle 20:45. Segnala mondonapoli.it

conferenza stampa cuesta vigiliaChi gioca nel Parma tra Corvi e Guaita? Cuesta prova a fare chiarezza - Le parole dell'allenatore del Parma alla vigilia della sfida contro l'Udinese riguardo al ballottaggio in porta e gli indisponibili. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Cuesta Vigilia