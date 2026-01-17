I vigili del fuoco rappresentano un importante presidio di sicurezza, ma sono anche esposti a rischi ambientali come i Pfas. La Cgil richiede con insistenza dati aggiornati e trasparenza sugli studi in corso, mentre l’attesa per i risultati sulla loro esposizione prosegue. La questione evidenzia la necessità di monitoraggi costanti e di un’attenzione concreta alla tutela della salute di chi lavora in prima linea.

di Gaia Papi AREZZO Slitta l’attesa per i risultati dello studio sull’esposizione ai Pfas dei vigili del fuoco. "Siamo in attesa dei risultati aggregati dello studio condotto dall’Università di Bologna, che erano previsti a dicembre ma non sono ancora stati comunicati. Ogni vigile ha potuto accedere ai propri dati clinici, ma senza la sintesi complessiva non è possibile fare confronti significativi né valutazioni oggettive. Non siamo noi a interpretare i dati, serve la competenza dei medici specialisti" spiega il comandante dei vigili del Fuoco Fabrizio Baglioni. L’indagine, avviata dopo le morti di quattro pompieri per una forma di tumore al cervello molto aggressiva – Antonio Ralli, Mario Marraghini, Maurizio Ponti e Roberto Parlascino – ha l’obiettivo di verificare se esista un legame tra l’insorgenza della malattia cerebrale e l’esposizione a sostanze chimiche potenzialmente presenti nelle tute e nelle schiume antincendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vigili, il nemico oltre il fuoco. Pressing Cgil sulla sicurezza ma i dati Pfas non arrivano

Leggi anche: Prende fuoco in serata una legnaia, arrivano i Vigili del fuoco che domano il rogo

Leggi anche: Carico di cartoni prende fuoco: arrivano vigili del fuoco e poliziotti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Vigili, il nemico oltre il fuoco. Pressing Cgil sulla sicurezza ma i dati Pfas non arrivano.

Vigili, il nemico oltre il fuoco. Pressing Cgil sulla sicurezza ma i dati Pfas non arrivano - Il sindacato chiede garanzie dopo le analisi di massa e aspetta i risultati aggregati. lanazione.it