Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 gennaio 2026 alle ore 18:10.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare in carreggiata interna Ci sono code tra Flaminia Salaria e tra Prenestina e Casilina e proseguendo tra Anagnina e Appia in carreggiata esterna si rallenta tra Appia e Tuscolana disagi anche sul tratto Urbano della A24 in complanare si rallenta tra il raccordo anulare Palmiro Togliatti proseguendo sul tattoo Urbano Ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla via del mare all'altezza della rotatoria con Castel Fusano su via Pontina code per traffico all'altezza di Castel Romano direzione raccordo ci spostiamo su via Nettunense ho dei all'altezza dei centri abitati di Pavona Cecchina nei due sensi di marcia code anche su via Appia sempre all'altezza dei centri abitati di Albano Laziale e Genzano di Roma In entrambe le direzioni ed infine domani 18 gennaio sulle auto ad essere attivo il blocco della circolazione per i veicoli adibiti al trasporto delle merci in fascia oraria 922 il divieto riguarda i mezzi con massa complessiva superiore alle 7:30 darasa Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 18:10

