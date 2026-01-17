Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 09 | 10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di altra l'infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Casilina dove segnaliamo la chiusura per incidente del tratto l'altezza Due Leoni Fontana Candida con il traffico in direzione di raccordo anulare deviato su via Siculiana ripercussioni alla viabilità locale passiamo alle 20 nella capitale dalle ore 10 di questa mattina in centro è in programma una manifestazione con corteo che partirà da Piazzale Ugo La Malfa e arriverà a Piazzale Ostiense attive limitazione alla sosta in piazzale Ugo La Malfa Piazzale Ostiense e via del Circo Massimo diverse ore prima dell'inizio della manifestazione previste temporanea chiusura al traffico con deviazioni per diverse linee del trasporto pubblico in chiusura sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extraurbana lunedì 19 gennaio per consentire lavori di rinnovo dell'infrastruttura chiusura anticipata della tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano alle ore 17:25 vizio prosegue con bus sostitutivi da Daniele Sirio e altre ipomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

#Manifestazione | #Viabilità | #Roma Sabato #17gennaio, un corteo partirà alle 10:00 da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere a Piazzale Ostiense intorno alle 13:00 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/9Ik50u - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Mercoledì evento a Testaccio, in piazza Orazio Giustiniani: la viabilità x.com

