Oggi, a Bologna, la giornata si svolge sotto un’allerta arancione a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Piogge intense stanno interessando la regione, con fiumi e sottopassi monitorati attentamente. Arpae e la Regione Emilia-Romagna hanno emesso l’Allerta 122/2025, invitando alla prudenza e alla cautela per garantire la sicurezza di cittadini e infrastrutture.

Una vigilia e un giorno di Natale sotto l’acqua. È quello che si prospetta per i bolognesi nella giornata di oggi, in cui Arpae e Regione Emilia-Romagna hanno diramato l’Allerta 1222025. Sul territorio, dunque, la criticità idraulica e idrogeologica è contrassegnata dal codice di colore arancione e il Comune ha attivato il Centro operativo comunale (COC) fino a cessata allerta. La Protezione Civile – fa sapere comunque Palazzo d’Accursio –, in contatto con quella regionale, sta monitorando la situazione e pattuglie della Polizia locale hanno garantito il monitoraggio di fiumi, sottopassi e zone a rischio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una Vigilia con allerta arancione. Fiumi e sottopassi sorvegliati speciali

