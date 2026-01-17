Venti chili di droga nel box a Primavalle | ecco come il corriere trasportava la cocaina in auto video

Un corriere è stato arrestato a Primavalle con 20 chili di droga nascosti nel suo veicolo. La vettura, appositamente modificata, veniva utilizzata per il trasporto di sostanze stupefacenti come cocaina, hashish e marijuana. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al sequestro della merce e all'arresto dell'autista. Di seguito, un video che mostra i dettagli dell'operazione e il metodo di trasporto utilizzato.

Aveva modificato la vettura con la quale faceva le consegne all'ingrosso di cocaina, hashish e marijuana. Il corriere incensurato, come raccontato in questo articolo, è stato arrestato tagli agenti del commissariato di Primavalle che hanno trovato e sequestrato 17 chili fra cocaina, hashish e marijuana nascosti in un box di via Mattia Battistini. L'uomo aveva trasformato un garage di via Mattia Battistini in un deposito della droga e utilizzava due auto come “caveau” mobili per il trasporto. Della cocaina è stata trovata all’interno di una delle auto, modificata in maniera tale da ricavare sotto il sedile un doppiofondo meccanico con apertura a combinazione segreta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

